Штат Невада, США, 17 июля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Американский киноактер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились в штате Невада спустя год после воссоединения. Об этом сообщил 17 июля новостной портал о шоу-бизнесе TMZ.

Erin Бен Аффлек

По данным портала, брак был заключен 16 июля в округе Кларк штата Невада, в состав которого входит город Лас-Вегас.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 апреля 2022 года Дженнифер Лопес подтвердила появившиеся ранее слухи о том, что она помолвлена с Беном Аффлеком. В начале 2000-х актёр уже делал предложение певице, однако тогда их свадьба не состоялась.