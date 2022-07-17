Москва, 17 июля, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 июля ответила на призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля проявить стратегическое терпение и дождаться эффекта от антироссийских санкций. По мнению Захаровой, опубликованном в Telegram-канале, европейцы отрицательный эффект антироссийских санкций уже почувствовали на себе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от антироссийских ограничительных мер Запада, пишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге. Так они уже дождались. Боррель даже этого не знает.

Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — написала Захарова.

Напомним, что 17 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европы потерпеть и дождаться полного проявления последствий санкций в отношении России.

«Последствия санкций для России могут быть не слишком заметны на данный момент, однако в долгосрочной перспективе они докажут свою эффективность», — пообещал Боррель и призвал Европу «проявить стратегическое терпение».