Санкт-Петербург, 17 июля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. На фестивале «Гаражная Распродажа» в популярном общественном пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге над барахолкой «винтажа, антиквариата и секонд-хенда» на видном месте был закреплён флаг США. Об этом ИА REGNUM сообщил 17 июля один из посетителей фестиваля, предоставивший подтверждающие фотографии.

Эмблема одного из участников «Гаражной Распродажи»

Звёздно-полосатое полотнище закреплено на уровне выше человеческого роста на вертикальной конструкции в пространстве «Цех» и хорошо видно посетителям, вход для которых на ярмарку был свободным.

Флаг США на «Гаражной Распродаже» в пространстве «Севкабель Порт»

Организаторы (ООО «Фабрика событий») распродажи, которая проходила 15–17 июля, не смогли оперативно прокомментировать ИА REGNUM причину и смысл появления флага недружественного государства в российском общественном пространстве и попросили прислать официальный запрос в «Севкабель Порт», что и будет сделано агентством 18 июля.

Согласно анонсу фестиваля, в «Гаражной Распродаже» участвовали более 300 продавцов «вещей с историей», среди которых секонд-хенды, «комиссионки» и антикварные лавки, а среди представленных вещей были в том числе товары американского происхождения.