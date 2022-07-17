Минск, , 21:16 — REGNUM Вблизи белорусской границы регулярно пролетают беспилотники. По словам заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии Дмитрия Михолапа, вдоль границы пролетают «как боевые так и разведывательные» БПЛА, — передает РИА Новости.

Беспилотник U.S. Air Force

Белорусский военный отметил, что среди прочих ПВО фиксируют полеты беспилотника с аэропорта в Румынии, который мониторил обстановку в Белоруссии в период тренировки дежурных сил ПВО.

«Совсем недавно на южных рубежах мы фиксировали на сопредельной территории полет беспилотника, который квалифицировали как «Байрактар», — сообщил Дмитрия Михолап.