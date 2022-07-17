Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Военно-промышленный комплекс стран Запада просят власти сообщить сколько еще оружия они планируют поставить Украине. Как рассказала в интервью, опубликованном в 17 июля, в Financial Times, глава одной из крупнейших военных корпораций США Northrop Grumman Кейти Уорден, отрасли необходимо понимать уровень спроса, так как запасы западных вооружений не рассчитаны на затяжной конфликт, — передает ТАСС.

Оружие США

«Самое важное сейчас — получить четкие сигналы об уровне спроса, долгосрочных обязательствах [перед Украиной} и о том, как интенсивно будут задействоваться имеющиеся резервы», — сказала Кейти Уорден.

Глава Northrop Grumman отметила, что у нее нет точной информации, что какие-то виды вооружений и боеприпасов уже подходят к концу, однако «никто, определенно, не создавал запасов, рассчитанных на то, чтобы удовлетворять текущий спрос» несколько лет подряд».

По мнению Уорден западные производители оружия готовы заранее инвестировать в расширение производства, однако сначала хотят получить гарантии наличия спроса.

Financial Times отмечает, что военно-промышленный комплекс США столкнулся с нехваткой компонентов из-за нарушения работы глобальных цепочек поставок. Особенно тяжело дело обстоит с электронными компонентами и микрочипами.