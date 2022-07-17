Вашингтон, 17 июля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Военно-промышленный комплекс стран Запада просит власти сообщить, сколько еще оружия они планируют поставить Украине. Как рассказала в интервью, опубликованном в 17 июля в Financial Times, глава одной из крупнейших военных корпораций США Northrop Grumman Кейти Уорден, отрасли необходимо понимать уровень спроса, так как запасы западных вооружений не рассчитаны на затяжной конфликт, передает ТАСС.

Оружие США

«Самое важное сейчас — получить четкие сигналы об уровне спроса, долгосрочных обязательствах [перед Украиной} и о том, как интенсивно будут задействоваться имеющиеся резервы», — сказала Кейти Уорден.

Глава Northrop Grumman отметила, что у нее нет точной информации, что какие-то виды вооружений и боеприпасов уже подходят к концу, однако «никто, определенно, не создавал запасов, рассчитанных на то, чтобы удовлетворять текущий спрос несколько лет подряд».

По мнению Уорден, западные производители оружия готовы заранее инвестировать в расширение производства, однако сначала хотят получить гарантии наличия спроса.

Financial Times отмечает, что военно-промышленный комплекс США столкнулся с нехваткой компонентов из-за нарушения работы глобальных цепочек поставок. Особенно тяжело дело обстоит с электронными компонентами и микрочипами.