Прага, 17 июля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что власти страны активно работают над самообеспечением страны энергоресурсами, особо отмечая, что делают они это «не дожидаясь помощи извне», передает РИА Новости.

Чехия

«Правительство республики не полагается на помощь извне, на то, что кто-то о нас позаботится. Мы делаем решительные шаги для самообеспечения страны энергоресурсами в самых разных вариантах», — рассказал глава чешского правительства.

В число успехов Фиала внес заполнение газохранилищ на 70%, выигрыш в тендерах на получение части терминала на сжиженный природный газ в Нидерландах (предполагается, что это позволит покрыть треть годового потребления страны).

Также, по информации чешского премьера, страна возобновила переговоры о достройке газопровода STORK-II из Польши, договорилась с властями Баварии о расширении мощности нефтепровода TAL, добилась того, что атом и газ теперь считаются в ЕС чистыми источниками энергии.