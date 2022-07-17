Брюссель, 17 июля 2022, 17:26 — REGNUM Австрия, Бельгия Германия, Ирландия, Люксембург и Франция вошли в список стран, заморозивших наибольшее число активов России (около 14 млрд долларов), — сообщает Bloomberg.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает, что упомянутые выше 6 стран четко выполнили работу по заморозке российского имущества.
Другие страны-члены ЕС, в деле блокировки российских активов проявили меньшее рвение.
«Одни государства-члены предоставляют нам много информации, другие предоставляют нам информацию об очень малых суммах, что очень сильно усложняет ЕС работу…», — отметил Рейндерс, пожаловавшись на то, что некоторые страны предоставляют неполную либо некорректную информацию о российских активах.