Брюссель, 17 июля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Люксембург и Франция вошли в список стран, заморозивших наибольшее число активов России (около 14 млрд долларов), сообщает Bloomberg.

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Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает, что упомянутые выше шесть стран четко выполнили работу по заморозке российского имущества.

Другие страны — члены ЕС в деле блокировки российских активов проявили меньшее рвение.

«Одни государства-члены предоставляют нам много информации, другие предоставляют нам информацию об очень малых суммах, что очень сильно усложняет ЕС работу…» — отметил Рейндерс, пожаловавшись на то, что некоторые страны предоставляют неполную либо некорректную информацию о российских активах.