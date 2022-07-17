Донецк, 17 июля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: … 16:10 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли Пантелеймоновку и Донецк.