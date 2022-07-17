Донецк, 17 июля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 17 июля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица — мужчины 1985 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Кировского района города Донецка», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка и город Донецк.