Волгоград, 17 июля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Возможность введения федеральных льгот для детей Сталинграда наравне с защитниками Севастополя и пережившими блокаду Ленинграда поддержал 17 июля заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

О такой идее рассказал ветеран Великой Отечественной войны в ходе встречи с политиком в Волгоградской области.

«Я с вами абсолютно согласен, это не вполне справедливо, что раньше этого не сделали. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать», — ответил на это Медведев.

Также зампред Совбеза РФ уточнил, что он намерен включить вопрос об этом в число тех, которыми «будут заниматься коллеги» из профильных ведомств и добавил, что он обязательно попросит проанализировать эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев открыл в Волгограде памятник речникам, которые погибли во время Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны.