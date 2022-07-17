Politico: ЕС оставил себе лазейки в запрете импорта золота из России
Вашингтон, 17 июля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В проект мер Еврокомиссии по усилению действующих санкций против России не включён запрет на импорт готовых золотых ювелирных изделий. Об этом 17 июля сообщает американское издание Politico.
По мнению авторов публикации, такое решение оставляет Европейскому союзу существенные лазейки в антироссийских санкционных мерах, которые только на первый взгляд кажутся жёсткими.
«Проект приложения к документу, полученный Politico, показывает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить дыры, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну», — отмечается в материале.
При этом в нём уточняется, что в 2019 году порядка 90% экспорта золота из России пришлось на Британию, которая на тот момент уже вышла из состава Евросоюза.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на латвийско-российской границе ожидают въезда в Россию порядка 1250 грузовых автомобилей.