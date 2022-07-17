Вашингтон, 17 июля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В проект мер Еврокомиссии по усилению действующих санкций против России не включён запрет на импорт готовых золотых ювелирных изделий. Об этом 17 июля сообщает американское издание Politico.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Ювелирное изделие

По мнению авторов публикации, такое решение оставляет Европейскому союзу существенные лазейки в антироссийских санкционных мерах, которые только на первый взгляд кажутся жёсткими.

«Проект приложения к документу, полученный Politico, показывает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить дыры, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну», — отмечается в материале.

При этом в нём уточняется, что в 2019 году порядка 90% экспорта золота из России пришлось на Британию, которая на тот момент уже вышла из состава Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на латвийско-российской границе ожидают въезда в Россию порядка 1250 грузовых автомобилей.