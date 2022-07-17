Волгоград, 17 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В воскресенье, 17 июля, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев открыл в Волгограде памятник речникам, которые погибли во время Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости.

Сталинградская битва

Отмечается, что памятником погибшим в годы войны речникам стал бронекатер БК-31, затонувший в то время и поднятый в 2017 году со дна Волги.

«Сегодня особая дата для всех нас. 17 июля — начало Сталинградской битвы… Поднятый бронекатер <…> не просто часть комплекса. Эта экспозиция действительно вызывает чувство глубокого волнения. Энтузиасты, историки <…> сделали все, чтобы ни один из героев не остался безвестным», — сказал в ходе церемонии открытия Медведев.

Отметим, из-за пандемии COVID-19 церемонию открытия памятника несколько раз откладывали, при этом 17 июля 2022 года исполняется 80 лет со дня начала Сталинградской битвы.