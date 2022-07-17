Москва, 17 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Информацию о новых преступлениях вооружённых киевских формирований запросят у Минобороны России следователи. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«Следователи Следственного комитета России запросят информацию у Минобороны России и изучат ее в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях киевского режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно имеющимся данным, в одной из школ Соледара ДНР оборудован опорный пункт ВСУ, а также размещен склад боеприпасов и тяжелое вооружение.

Кроме того, уточняется, что в Харькове в многоквартирных домах по улице Пушкинская киевские боевики оборудовали позиции крупнокалиберных пулеметов и расчетов ПЗРК со складами боеприпасов. При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры и все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Помимо того, указывается, что в Одессе на территории одной из школ подразделения украинских нацистов разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО, а по периметру учебного заведения выставили блокпосты. Также подходы к учреждению заминированы, однако местное население об этом умышленно не уведомлено.

При этом добавляется, что Минобороны сообщило, что в Славянске ДНР в социальном приюте для детей «Паруса Надежды» боевики украинских нацистских формирований оборудовали казарму и опорный пункт, а в подвале здания в качестве «живого щита» ими насильно удерживаются воспитатели с детьми.

Кроме того, также отмечается, что по информации оборонного ведомства, в Полтавке Запорожской области ВСУ заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать для того, чтобы обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

«Всем указанным фактам будет дана правовая оценка в ходе расследования уголовных дел о преступлениях украинских военных формирований в отношении мирного населения Донбасса и Украины», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали, что на фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства.