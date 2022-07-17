Киев, 17 июля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Российскому комику Александру Незлобину пришлось отменить тур по Европе, так как зрители не купили билеты на концерты его тура в поддержку Украины, передает Ura.ru.

Скриншот страницы YouTube канала «вДудь» Александр Незлобин

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Экс-резидент Comedy Club хотел дать в европейских городах концерты, выручка от которых должна были пойти на помощь Украине. По его мнению, в том, что билеты не удалось продать, виноваты организаторы выступлений.

Кроме Риги, концерты стендапера должны были пройти в Таллине, Вильнюсе, Кракове, Лондоне, Праге, Варшаве, Вене, Амстердаме, Берлине.