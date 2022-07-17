Рига, 17 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В настоящее время на латвийско-российской границе ожидают въезда в Россию порядка 1250 грузовых автомобилей. Об этом 17 июля сообщает агентство BNS со ссылкой на службу государственных доходов Латвии.

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Отмечается, что утром 17 июля в очереди на пограничном переходе между Россией и Латвией в Терехово находилось порядка 850 фур и ещё около 400 грузовиков скопилось на переходе в Гребнево.

Также указывается, что грузовые автомобили ожидают въезда в Россию на названных пограничных переходах в течение шести дней.

При этом замначальника таможенного поста Латвии Ирина Голубева рассказала латвийскому телеканалу TV3, что надежды на то, что после окончания 10 июля «переходного периода, в который отдельные категории товаров еще можно было вывозить, очереди значительно сократятся», не оправдались.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по организации транзита в Калининград через Литву будет продолжена.