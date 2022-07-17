Белград, 17 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Разбившийся в Греции в ночь на 17 июля украинский самолёт Ан-12 перевозил осветительные и учебные мины сербского производства. Об этом 17 июля заявил на брифинге министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

Mc.rs Небойша Стефанович

«Речь идет об осветительных минах для миномета и учебных», — сказал он, уточняя характер груза, который перевозился на потерпевшем крушение украинском Ан-12.

Также Стефанович добавил, что Сербия ведёт экспорт оружия строго в соответствии с международными нормами и только легальным конечным пользователям и намерена продолжать это в дальнейшем.

«В прошлом году у нас было выданных разрешений на экспорт вооружений на сумму свыше 1 миллиарда долларов, реализовано в прошлом году было около 500 миллионов долларов экспорта наших вооружений», — уточнил глава сербского минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что потерпевший в Греции крушение самолёт Ан-12 доставлял в Бангладеш сербскую оборонную продукцию в количестве 11,5 тонны.