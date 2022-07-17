Луганск, 17 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля киевские боевики выпустили по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) в ходе 1033 обстрелов в общей сложности свыше 10,3 тысячи боеприпасов. Об этом 17 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За 5 месяцев (с 17.02.2022 по 17.07.2022) Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1033 обстрела территории Республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что за это время украинские нацисты выпустили по территории ЛНР в общей сложности 10 398 боеприпасов различного калибра.

Также уточняется, что в это число входит 33 ракеты из оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», 30 ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и в общей сложности 2153 ракеты из РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку.