Москва, 17 июля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса РФ в поздравлении с 65-летием металлургии. Об этом 17 июля сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В отечественном горно-металлургическом комплексе всегда работали квалифицированные специалисты, отлично знающие своё дело, понимающие всю ответственность стоящих перед ними задач. И сегодня… отрасль демонстрирует эффективность и большой потенциал к развитию», — отмечается в тексте телеграммы.

Путин обратил внимание на важность выхода на новые рынки, формирования производственных и логистических цепочек, сохранения рабочих коллективов и повышения благосостояния металлургов и горняков.

В заключение он пожелал «новых достижений и всего самого доброго».