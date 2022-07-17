Москва, , 08:45 — REGNUM С окончанием «эпохи господства Запада» завершилась и эпоха отрицания международного права и применения силы странами Североатлантического альянса (НАТО) для своих геополитических интересов. Об этом 17 июля написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своём телеграм-канале, комментируя заявления экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Андрей Клишас Council. gov. ru

«"Эпоха господства Запада», о которой так переживает Блэр, это эпоха отрицания международного права, эпоха произвольного применения силы странами НАТО по всему миру в угоду своим геополитическим интересам, эпоха отрицания суверенитета других государств — эти три десятилетия нового колониального господства Запада под прикрытием трескотни о «либеральной демократии» завершились, в этом он прав», — отметил в своем сообщении Клишас.

Также он подчеркнул, что конец новой колониальной политике западных стран под прикрытием т. н. «ценностей либеральной демократии» положила Россия и возврата к неолиберальному колониализму не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что эпоха политического и экономического господства западных стран завершается, и мир переходит к концепции биполярности и, вероятно, многополярности.