Богота, 17 июля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли, три пострадали в результате взрыва в колумбийском муниципалитете Каньясгордас. Об этом 16 июля сообщил министр обороны страны Диего Молано в своём Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Как уточнил глава минобороны Колумбии, взрыв произошёл в департаменте Антиокия, в муниципалитете Каньясгордас. В результате взрыва погиб сотрудник полиции Серхио Вергара и один гражданский. Молано назвал произошедшее террористическим актом.

По предварительным данным, преступники бросили взрывное устройство в контрольно-пропускной пункт (КПП) полиции в момент, когда рядом проезжали автомобили полиции.

Министр обороны Колумбии заявил, что ответственность за теракт лежит на наркокартеле «Клан залива». Как указал Молано, недавно было увеличено вознаграждение за поимку одного из членов наркокартеля по прозвищу Ричард с $11 тыс. до $45 тыс. Предполагается, что именно этот преступник организовал нападение на полицейских в Каньясгордасе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Колумбии в начале июля были задержаны 32 члена наркокартеля «Клан залива». в том числе один из лидеров преступной группировки.