Лондон, 17 июля, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Эпоха западного политического и экономического доминирования завершается на фоне ситуации вокруг Украины, а также превращения Китая во «вторую мировую сверхдержаву». Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр 16 июля в интервью хорватскому порталу Index HR.

Jing Ulrich Тони Блэр

По мнению экс-главы британского правительства, Запад больше не может испытывать прежнюю уверенность в действиях КНР. Кроме того, как полагает политик, именно Китай, а не Россия, своими шагами будет определять на самые масштабные геополитические изменения в XXI веке.

Он считает, что в связи с таким положением дел западные страны будут вынуждены увеличивать свои военные бюджеты, а также выстраивать новые отношения с развивающимися странами. Блэр подчеркнул, что Западу теперь необходимо избегать политики, отвергающей притязания Китая на Тайвань.

Бывший премьер-министр добавил, что КНР во главе с председателем Си Цзиньпином уже сейчас, действуя агрессивно, конкурирует за влияние мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля британская газета The Daily Telegraph выпустила статью, в которой утверждается, что урон от конфликта Запада и Китая по вопросу независимости Тайваня может быть более существенным, чем от противостояния с Россией из-за Украины.