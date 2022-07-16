Москва, 17 июля, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Роль доллара снижается по мере развития альтернативных экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Доллары

«А санкции только ускоряют данный процесс, стимулируя альтернативные формы взаиморасчетов между странами, которые имеют устойчивые экономические связи, — сказал Сафонов. — Попытки США вносить разногласия в экономические связи конкурентов будут в среднесрочной перспективе требовать нахождения расчетной независимости. На этом фоне вполне возможно создание альтернативной корзины валют стран БРИКС или ШОС».

По его словам, в современных условиях информатизации серьезных препятствий для создания международной системы электронных взаиморасчетов нет.

«В этом плане достаточно политического решения стран-участников», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова заявила, что доля юаня в международных расчетах растет с каждым годом.