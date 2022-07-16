Донецк, 16 июля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. В результате обстрела территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека. Об этом 16 июля сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

«В результате сегодняшнего обстрела вооруженными формированиями Украины в ДНР погибли два человека и еще один мирный житель получил ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в Народной милиции ДНР сообщили, что представители ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории республики более 180 снарядов и мин.