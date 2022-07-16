Москва, , 21:09 — REGNUM 23-летний центральный защитник московского ЦСКА Бруно Фукс вылетел из Бразилии в Россию. Об этом 16 июля сообщил главный тренер «красно-синих» Владимир Федотов.

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«Фукс вылетел из Бразилии. Надеемся, Бруно скоро будет здесь. Вы видите, у нас есть кадровый голод, нам нужны игроки. По поводу бразильского защитника говорить ничего не буду, вы сами скоро все узнаете», — цитирует Федотова издание «Чемпионат».

В Бразилии Бруно Фукс проходил необходимый курс лечения. В прошедшем сезоне из-за травм защитник принял участие лишь в семи матчах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну красную карточку.

За ЦСКА Фукс выступает с 25 августа 2020 года после перехода из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.