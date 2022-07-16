Новосибирск, , 19:42 — REGNUM Власти Новосибирска попросили горожан внимательно относиться к безопасности детей на водоёмах. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города.

Пляж Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«С ребёнком необходимо провести беседу о правилах поведения на природных и искусственных водоёмах, а также о последствиях их нарушения», — уточнили в городской администрации.

По официальным данным, на сегодня десять детей оказались в чрезвычайной ситуации на воде, семь из них утонули.