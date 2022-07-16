Вашингтон, 16 июля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Президента США Джо Байдена могут отстранить от должности, если демократическая партия, которую он представляет, потерпит поражение на выборах. Об этом пишет 16 июля газета Newsweek.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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«Если партия Байдена потеряет контроль над обеими палатами, это может закончиться импичментом в свете того, что некоторые республиканцы дали понять, что большинство членов их партии будут двигаться в этом направлении», — говорится в статье американского издания.

По мнению Newsweek, демократическая партия понесёт значительные потери на промежуточных выборах в сенат. Для импичмента нужны две трети голосов сенаторов и поддержка большинства в палате представителей. Такое развитие событий издание называет маловероятным.

Как сообщало ИА REGNUM, политический обозреватель Fox News Такер Карлсон ранее заявлял, что Джо Байден заслуживает импичмент потому, что ресурсы из нефтяного запаса США были проданы Китаю.