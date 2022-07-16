Берлин, , 19:01 — REGNUM Ситуации, когда некоторые страны не делятся газом с соседними государствами, быть не должно. Об этом заявил 16 июля глава Института германской экономики Михаэль Хютер. Он прогнозирует обвал европейского рынка газа, если это случится.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

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«ЕС должен обеспечить, чтобы даже при остановке поставок из России газ продолжал течь между государствами. Не должно быть такой ситуации, когда отдельные страны прекращают свои поставки в соседние государства. Это в интересах Европы и в интересах Германии, которая обменивается газом со всеми соседними странами. Если страны ЕС будут думать только о себе и перекроют потоки газа в соседние государства, обвал европейского газового рынка грозит разрушительными последствиями для компаний и потребителей. Остановка производства в отрасли тогда почти неизбежна », — отметил эксперт.

По словам Михаэля Хютера, на поставку газа ранее уже сильно влияло то, что некоторые страны закрывали свои границы из-за пандемии COVID-19. Подобное не должно повториться, предупредил руководитель Института германской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, европейские государства уже вынуждены использовать зимние запасы газа. Объёмы топлива в хранилищах начали уменьшаться в июне. Снижение поставок затронуло Францию, Италию, Германию и Австрию.