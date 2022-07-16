Новосибирск, 16 июля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. В Новосибирске подготовили фильм про ситуацию на Донбассе. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Творческая группа журналиста Андрея Жирнова подготовила фильм про ситуацию на Донбассе, где многие привычные вещи воспринимаются по другому. Из знаковых новосибирских локаций — площадь Ленина, Михайловская набережная, Оперный театр, Академгородок — камера переносит нас в Донецк и Мариуполь, Луганск и Волноваху. Андрей Жирнов попытался поставить себя на место жителей Донецкой и Луганской народных республик», — рассказал Локоть в своём телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что фильм не оставляет людей равнодушными.