Донецк, 16 июля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Населенный пункт Гольмовский и город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:15 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Изотова): выпущено восемь снарядов калибра 155 мм; 18:30– населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Доломитное и Новобахмутовку.