Искитим, Новосибирская область, 16 июля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора спорткомплекса, на территории которого погиб подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Футбол

Дело по статье «Халатность» было возбуждено после того, как подростка насмерть придавили футбольные ворота.

Напомним, что 2 июня 2022 года 14-летний подросток вместе со знакомыми ребятами отправился на стадион спорткомплекса села Улыбино Искитимского района играть в футбол. Он стал выполнять гимнастические упражнения на незакрепленных воротах. Ворота перевернулись и упали на мальчика. От полученных травм подросток умер на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.