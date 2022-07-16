Барселона, Испания, 16 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. 25-летний центральный полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг отправит с каталонской «Барселоной» на предсезонный тур в США. Об этом 16 июля сообщили на официальном сайте «сине-гранатовых».

«Барселона»

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал с «Барселоной» трансфер Френки де Йонга за 75+10 миллионов евро. Сам футболист отказывается переходить в клуб Английской Премьер-лиги.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Френки де Йонг принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА футболист набрал 3 (1+2) очка по системе гол+пас в шести играх.