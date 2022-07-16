Флорида, США, 16 июля 2022, 15:44 — REGNUM Полиция штата Флорида (США) задержала известного рэпера Kodak Black (Билл К. Капри). Об этом написал портал HipHopDX 16 июля.
Как сообщил источник, изначально сотрудники полиции остановили автомобиль музыканта из-за тонировки, однако позднее в его салоне были найдены наркотические вещества, а также $50 тыс. наличными. В настоящий момент Kodak Black находится в тюрьме округа Брауард (США).
Ранее Kodak Black неоднократно имел проблемы с правоохранительными органами. Так, в 2019 году он был приговорен к 46 месяцам лишения свободы за предоставление ложной информации ради покупки огнестрельного оружия, однако впоследствии получил президентское помилование от Дональда Трампа.
Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Jay-Z признался, что участвует в записи чужих треков бесплатно