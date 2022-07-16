Флорида, США, , 15:44 — REGNUM Полиция штата Флорида (США) задержала известного рэпера Kodak Black (Билл К. Капри). Об этом написал портал HipHopDX 16 июля.

Kodak Black Кадр из клипа Purple Stamp

Как сообщил источник, изначально сотрудники полиции остановили автомобиль музыканта из-за тонировки, однако позднее в его салоне были найдены наркотические вещества, а также $50 тыс. наличными. В настоящий момент Kodak Black находится в тюрьме округа Брауард (США).

Ранее Kodak Black неоднократно имел проблемы с правоохранительными органами. Так, в 2019 году он был приговорен к 46 месяцам лишения свободы за предоставление ложной информации ради покупки огнестрельного оружия, однако впоследствии получил президентское помилование от Дональда Трампа.

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