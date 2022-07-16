Иркутск, 16 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о существенном ухудшении погодных условий 16 и 17 июля. В эти дни местами в северо-восточных районах ожидаются сильные, очень сильные дожди, грозы, град.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

По озеру Байкал: переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер северо-западный, западный с переходом днём на восточный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-16 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала 14 июля.

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