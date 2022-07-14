Иркутск, 14 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области 14 июля предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля и ночью 16 июля местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град.

МЧС Непогода в Приангарье

«Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности! Не планируйте туристические походы по маршрутам, где прогнозируется ухудшение погодных условий. Завершите поход, чтобы не подвергаться риску происшествий», — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Голуметь Иркутской области сильный ветер накануне повредил кровлю школы, дома культуры, водонапорной башни, больницы, котельной.

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