Москва, 16 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Шведский ритейлер IKEA на сегодняшний день пока не намерен продавать свои торговые точки в России. Об этом 16 июля сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

(сс) mastrminda IKEA

«Пока IKEA не подтверждает, что они собираются продавать торговые точки в РФ, поэтому рано что-то говорить на эту тему», — сказал он.

При этом в данный момент компания, которая ранее объявила о том, что уходит с рынка России, до августа 2022 года находится в простое.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля стало известно, что жители Москвы и Санкт-Петербурга временно не могут оформить свои заказы на сайте IKEA из-за отсутствия возможности их доставки.