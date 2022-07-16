Лондон, 16 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Архивную статью внучки экс-президента США Дуайта Эйзенхауэра — Сьюзен Эйзенхауэр, которая была посвящена прогнозу последствий расширения НАТО в восточном направлении, выпустил к 25-летию вступления в альянс Польши, Чехии и Венгрии 16 июля британский журнал Spectator.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как писала в 1997 году автор статьи, анализирующие ХХ век ученые через десятилетия, скорее всего, будут поражены тем, как в конечном итоге разрешились конфликты этого периода истории.

Также Сьюзен Эйзенхауэр отмечала, что лидер стран Запада вновь не сделали выводов из исторических уроков Второй мировой и Холодной войн, подвергнув Россию изоляции, так как она оказалась вне западных объединений — НАТО и Евросоюза.

При этом Германию, главного противника России в ХХ веке, и ее бывших союзников в эти военные и политические блоки включили и РФ оказалась в новом противостоянии с альянсом.

«Преисполненные решимостью не совершать тех же самых ошибок из чувства мести, победители Второй мировой войны смогли, по крайней мере по отношению к Германии, применить принцип Уинстона Черчилля: «В войне — решительность, в поражении — мужество, в победе — великодушие, в мире — добрая воля». К сожалению, сейчас, спустя пять лет после завершения холодной войны, великодушия маловато и настоящей доброй воли не хватает», — отмечала аналитик (цитата по ИноСМИ), говоря об основополагающем акте Россия — НАТО, который не помог избежать расширения блока на Восток и унижения России.

Также она указывала, что расширение организации в восточном направлении может привести к ряду других непредвиденных последствий, так как в силу гарантий, прописанных в пятой статье Устава Североатлантического альянса, НАТО — прежде всего военное объединение.

«Его расширение касается военной расстановки сил в Европе, а не создания клуба демократических государств. Россия сейчас не чувствует угрозы, но она вынуждена будет предпринимать шаги по обеспечению собственной безопасности с помощью сдерживания, что неизбежно приведёт к тому, что страна будет больше опираться на ядерное оружие. По этой и другим причинам расширение альянса подорвёт существующие соглашения по сокращению вооружения и сведёт на нет усилия по обеспечению ядерной безопасности», — предупреждала в 1997 году Сьюзен Эйзенхауэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор-республиканец Рэнд Пол написал, что НАТО больше не должно предоставлять членство странам, входившим в состав СССР.