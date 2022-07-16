Парабельский район, Томская область, , 09:03 — REGNUM В Парабельском районе Томской области правоохранители задержали троих мужчин по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Жителей Каргасокского района в возрасте от 30 до 44 лет задержали с поличным на территории лесного массива. В ходе досмотров имевшихся у них мешков и рюкзака, полицейские нашли более 3 кг наркотического вещества.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.