Джидда, Саудовская Аравия, , 08:15 — REGNUM Президент США Джо Байден считает, что за убийство журналиста Джамаля Хашогги, которое было совершено в 2018 году, несёт ответственность наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Он заявил об этом 15 июля на пресс-конференции в Джидде по итогам встречи с руководством королевства, которую транслировал телеканал CBS.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он (наследный принц. — ред.), по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что был. Он сказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это», — сказал американский лидер.

Кроме того, Байден добавил, что также он провёл с наследным принцем Саудовской Аравии нарушение прав человека, к каковым он считает причастными власти королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Хашогги был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле 2 октября 2018 года довольно зверским образом. Позднее, саудовские власти признали, что Хашогги действительно был убит в здании консульства, но подчеркнули, что произошло это в результате конфликта. Стоит отметить, что тело Хашогги так никто и не видел.

При этом офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман лично одобрил убийство саудовского оппозиционного журналиста Хашогги.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что предупредил короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда об изменении отношений между двумя странами после публикации доклада об убийстве Хашогги. Американский президент также сказал, что США привлекли к ответственности всех причастных к убийству Хашогги, кроме принца Салмана.