Самтредиа, , 13:21 — REGNUM Значительные бюджетные средства, выделенные на строительства Дома юстиции в западногрузинском городе Самтредиа, исчезли в неизвестном направлении, сообщает 15 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинский лари Иван Шилов © ИА REGNUM

Строительство объекта было начато в январе 2021 года, и в августе 2022 года в Доме юстиции должны были уже принимать первых посетителей. Однако до сих пор в центре Самтредиа возведен лишь каркас двухэтажного здания. Строительная фирма, ведущая строительство, по неясным причинам прекратила проведение всех работ на объекте, а затем и вовсе отказалась продолжать его возведение. Проектная стоимость Дома юстиции была оценена более чем в 3,5 миллиона лари (около $1,2 млн.), из которых 1,5 миллиона было выделено строительной компании в качестве предоплаты.

Государство намерено объявить новый тендер на строительство объекта, выделив на эти цели уже свыше 4-х миллионов лари. О причинах невыполнения строительной компанией своих обязательств журналистам ничего выяснить не удалось, так как по юридическому адресу фирмы уже давно нет никаких её сотрудников.