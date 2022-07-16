Киев, 16 июля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Будапешт может ввести войска «на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима», считает депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский. По его словам, МИД Украины должен потребовать объяснения у венгерских коллег по поводу того, от кого и как они собрались спасать на украинской территории 150 тыс. украинских венгров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

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«Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 г. (дата начала Польского похода Красной армии)», — заявил в своем Telegram-канале Бужанский, комментируя слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о готовности страны «защитить венгров в украинском Закарпатье силой оружия».

По его мнению, Киев должен указать Будапешту на несовместимость слов Сийярто с уважением суверенитета Украины.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийятро заявил, что страна отказывается от поставок оружия Киеву, и Будапешт не хочет подвергать опасности 150 тыс. венгров, проживающих в украинском Закарпатье, поэтому страна будет «придерживаться нейтрального статуса».