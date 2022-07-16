Тайбэй, 16 июля, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Подозреваемый в расстреле пятерых человек в биотехнологической компании был задержан полицией на Тайване. Об этом сообщил 15 июля новостной портал Taiwan News.

Стрельба

Мужчина 55 лет был задержан сотрудниками полиции со второго раза. Сначала он был обнаружен в районе Вуфень Тайчжуна, но ему удалось скрыться от полиции при задержании. Затем мужчина был найден в Северном районе города. Для его поимки были задействованы 40 сотрудников полиции, которые были хорошо вооружены. При задержании у мужчины было изъято три пары наручников, три единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

Отмечается, что задержанный кричал: «Всем привет! Я убивал, потому что хотел отомстить», «Я убил пятерых, точно», «Я всех сильно ненавижу, мне нельзя отомстить?»

Инцидент со стрельбой произошёл накануне, 14 июля, в уезде Наньтоу на биотехнологическом предприятии Kang Jiann Biotech. Предприятие специализировалось на производстве пищевых добавок на основе грибов. На территорию компании проник неизвестный мужчина, лицо которого было закрыто, и открыл стрельбу по людям.

Жертвами злоумышленника стали председатель Kang Jian Biotech Лай Миннань, его 40-летняя дочь, работавшая директором, 70-летний брат, управлявший фирмой, 45-летний бухгалтер и начальник отдела. Четыре человека погибли на месте, а Лай Миннань скончался в больнице от тяжёлого огнестрельного ранения.