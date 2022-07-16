Новокубанский район, Краснодарский край, , 00:21 — REGNUM Падение самолёта Ан-2 произошло в результате столкновения с ЛЭП в Краснодарском крае. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Самолёт Ан-2 Игорь Двуреков

Информация о происшествии поступила в региональное ведомство в 22:30 мск. Падение самолёта произошло в Новокубанском районе недалеко от станицы Прочноокопской. Самолёт Ан-2 («кукурузник») при посадке столкнулся с ЛЭП, произошло падение самолёта.

Возгорание после падения воздушного судна не произошло, разрушений строений на земле нет. Информация о возможных пострадавших уточняется.

На место происшествия были направлены подразделения Новокубанского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий ЧП принимают участие 31 человек и 11 единиц техники.

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