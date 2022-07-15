Барселона, Испания, , 20:12 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси» получили информацию о том, что переход 33-летнего таранного форварда мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского в каталонскую «Барселону» находится на завершающей стадии. Об этом 15 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Роберт Левандовский (сс) Sven Mandel

По информации источника, Левандовски согласовал с «сине-гранатовыми» условия личного контракта четыре месяца назад и подпишет с клубом трехлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Баварии» 50 миллионов евро за Левандовского и хотят, чтобы это предложение было принято как можно скорее.

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 34-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами.