София, , 19:52 — REGNUM Сильный пожар на одном из крупнейших болгарских сельскохозяйственных предприятий уничтожил 400 гектаров посевов элитных сортов пшеницы. Об этом 15 июля сообщает софийская газета «24 часа».

Пшеница Алексей Колчин © ИА REGNUM

ЧП произошло в Ямболской области на юго-востоке страны. По предварительным данным, причиной пожара стала установившаяся в регионе сухая и жаркая погода.

Напомним, только с начала июля в Болгарии из-за пожаров погибли уже несколько тысяч гектаров зерновых. Эксперты не исключают, что сложившаяся ситуация может усугубить продовольственный кризис в стране.