Париж, , 19:51 — REGNUM Сегодня, 15 июля, футбольный «Пари Сен-Жермен» в рамках товарищеской встречи одержал уверенную победу над «Кевийи». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Болельщики ПСЖ TaraO

Забитыми мячами в составе парижского клуба отметились 36-летний испанский центральный защитник Серхио Рамос (34’ пенальти) и 18-летний французский полузащитник Дьеиди Гассама (54’ Джорджиньо Вейналдум).

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Маркиньос, Хуан Бернат, Абду Диалло, Арно Калимуэндо, Леандро Паредес, Эрик Эбимбе, Витинья, Лионель Месси, Мауро Икарди.

«Кевийи»: Николас Леметр, Тилль Сиссоко, Дамон Бансейс, Кристоф Дьеду, Гарланд Гбелле, Андреас Хунтонджи, Джейсон Кулон, Янн Боэ-Кан, Александр Бонне, Луи Мафута, Густаво Сангаре.