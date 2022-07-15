Москва, , 18:16 — REGNUM Новые санкции в отношении России вводятся исходя из политических соображений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил экономист Сергей Хестанов.

Поэтому количество новых пакетов ограничительных мер будет расти, однако с точки зрения влияния на экономику, они будут незначительными.

«Новый пакет санкций вводят чисто из моральных соображений. Политикам нужно показать, что они что-то делают. В этих условиях принимают и отрапортовали, что приняли очередной пакет. Власть вынуждена демонстрировать обывателю, что она что-то делает», — сказал Хестанов.

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