Мадрид, 15 июля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Сильная жара в Испании за три последних дня повлекла за собой смерти 84 человек, сообщает 15 июля агентство EFE со ссылкой на Институт здоровья Карлоса III, подведомственный минздраву королевства.

LuidmilaKot Жара

В частности, с 10 по 12 июля в Испании умерли 84 человека, гибель которых признана следствием чрезмерно высокой температуры воздуха.

Отмечено, что большинство умерших — люди старше 85 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов Испании зафиксирован температурный рекорд, а Государственное метеорологическое агентство Испании из-за жары повысило уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого (опасного) и оранжевого (высоко опасного), а в ряде случаев и до самого высокого — красного (чрезвычайно опасного).