Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM За последние недели в Санкт-Петербурге, где стартовал третий этап транспортной реформы, сгорело три новых автобуса. Очередное возгорание в моторном отсеке пожарные тушили в автобусе в Приморском районе города, сообщили 15 июля в Главном управлении МЧС России по региону.

Горящий автобус в Петербурге vk.com/spb_today

Очередное возгорание в общественном транспорте произошло 15 июля. В 15:35 мск на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на Планерной улице, у дома 53. В автобусе марки ЛиАЗ, следовавшем по маршруту №223, произошло задымление салона. Водитель вывел пассажиров, в результате ЧП никто не пострадал.

«В автобусе горел моторный отсек. В 15:54 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ГУ МЧС по Петербургу.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

ИА REGNUM сообщало, что ранее пожарные тушили два загоревшихся городских автобуса производства ОАО «МАЗ». Предыдущие случаи возгорания произошли из-за разных неисправностей (неисправный элемент и проблема с двигателем).

Напомним, сразу после инцидентов предполагалось, что причиной возгорания могла стать смена комплектующих из-за санкций и логистики. Белорусские эксперты допускали, что причина кроется в попадании масла на горячие части двигателя. Точные причины первых двух ЧП будут названы позже.

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